Женщина похвасталась роскошной Ferrari и тут же разнесла машину - ВИДЕО

В Китае стало вирусным видео, на котором женщина похвалилась Ferrari и через несколько минут разбила дорогую машину. Инцидент произошел в провинции Чжэцзян в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах, снятых женщиной на светофоре, она показывает приборную панель и говорит: "Впервые за рулем Ferrari. Это действительно удивительное чувство". Дальше следуют кадры с камеры наблюдения: красное авто сносит дорожное ограждение, врезается в черный BMW X3, который в свою очередь врезается в Nissan.

Авария произошла на небольшой скорости, водитель и ее пассажиры не пострадали. Чего не скажешь о машине: перед Ferrari 458 оказался полностью разворочен. К тому же машина оказалась арендованной - дилер выложил за спорткар около 500 тысяч фунтов стерлингов.

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