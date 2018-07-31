Пустыня наступает: шокирующие кадры приближения песчаной бури к городу - ВИДЕО

31 июля 2018 11:17

SkyNews публикует шокирующие кадры приближения песчаной бури к городу в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На видео видно, как огромное облако песка буквально накрывает жилые дома.

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Нажмите на видео для просмотра:
Пустыня наступает: шокирующие кадры приближения песчаной бури к городу

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