Пустыня наступает: шокирующие кадры приближения песчаной бури к городу - ВИДЕО
31 июля 2018 11:17 475
SkyNews публикует шокирующие кадры приближения песчаной бури к городу в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На видео видно, как огромное облако песка буквально накрывает жилые дома.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
30 Июл. 21:39 29 216
-
30 Июл. 16:51 8 582
-
30 Июл. 12:13 7 725
-
30 Июл. 23:32 5 637
-
30 Июл. 12:22 4 949