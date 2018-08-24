Nike обвинили в пропаганде жестокости - ДЕТАЛИ

Американский производитель спортивной одежды Nike в коллаборации с дизайнером бренда Alyx Мэттью Уильямсом выпустили черную маску-балаклаву. Об этом сообщает Hypebae, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В результате пользователи Twitter обвинили Nike в пропаганде лондонской криминальной культуры и в попытке нажиться на жестокости, которая долгое время была острой проблемой в городе.

Более того, для рекламы новой вещи Nike пригласили чернокожего мужчину. В соцсетях решили, что таким образом компания поддерживает расистские стереотипы о внешности типичного преступника.

"А теперь Nike поддерживает убийства и расовые стереотипы. Молодцы!" - писали одни.

"Это неправильно. Я думаю, вы сделали большую ошибку, пытаясь нажиться на криминальной культуре. Перед тем, как выпускать такой продукт, подумайте о родителях сотен убитых детей", - возмущались другие.

На все претензии представители Nike ответили, что балаклавы продаются по всему миру и их демонстрируют модели с разным цветом кожи. "Мы ни в коем случае не потворствуем преступным группировкам", - заявили они.

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