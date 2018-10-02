Ferrari представила новый автомобиль с самым мощным двигателем - ВИДЕО

Концерн Ferrari представил на автосалоне во Франции новые автомобили Monza SP1 и Monza SP2. Производитель заявил, что у их авто самый мощный двигатель V12 из всех, которые были ранее установлены на других моделях, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Автомобиль выпущен в двух вариациях - одноместной (Monza SP1) для любителей ни с кем не делить удовольствие от езды и двухместной (Monza SP2) - для тех, кто предпочитает компанию.

Видео презентации очередного шедевра Ferrari выложил пользователь Twitter John Leicester. По его словам, стоимость нового автомобиля начинается от 1,6 миллиона евро.

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