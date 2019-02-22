В Эквадоре произошло второе мощное землетрясение - ОБНОВЛЕНО
22 февраля 2019 16:16 326
16:16
Еще одно землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Эквадора, сообщила Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Толчки были зафиксированы в 10.40 по времени UTC. Эпицентр располагался в 15 километрах к юго-востоку от города Дуран в Эквадоре, очаг залегал на глубине 82 километров.
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15:35
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Толчки зафиксированы в 10:17 пятницы по времени UTC в 132 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре.
Очаг землетрясения залегал на глубине 152 километров.
Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.