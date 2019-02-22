16:16 Еще одно землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Эквадора, сообщила Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. Толчки были зафиксированы в 10.40 по времени UTC. Эпицентр располагался в 15 километрах к юго-востоку от города Дуран в Эквадоре, очаг залегал на глубине 82 километров.

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15:35

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки зафиксированы в 10:17 пятницы по времени UTC в 132 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре.

Очаг землетрясения залегал на глубине 152 километров.

Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

