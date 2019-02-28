Видеоролик, снятый в Китае, вызвал очередную волну умиления у зрителей, считающих, что панды - самые симпатичные существа на свете, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Главными героями кадров стали два детёныша, причём одна из маленьких панд была явно не прочь пообщаться со своей родственницей и принялась трогать её лапой.

А вот вторая панда хотела только одного - предаться дрёме, именно поэтому все потуги её товарки начать интересный "разговор" были обречены на неудачу.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

