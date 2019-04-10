Организация Wikileaks смогла на прошлой неделе предотвратить попытки выдворения Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне и его экстрадицию в США. Об этом сообщил в среду представитель организации Кристинн Храфнссон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом он не исключил, что США могут вновь попытаться добиться выдачи Ассанжа. "Единственная причина, по которой это не произошло, по нашему мнению, заключается в том, что мы узнали об этом, смогли опубликовать эту информацию и смогли это предотвратить", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальной странице организации в сети "Твиттер". "Как нам кажется, процесс был остановлен, видимо, временно", - добавил он.