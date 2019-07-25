Девяностодвухлетний президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси мог скончаться из-за пищевого отравления. Об этом сообщает телеканал Nessma TV со ссылкой на заявление сына политика Хафеза, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сын президента заявил телеканалу, что ас-Себси был доставлен в больницу из-за острого недомогания, которое было вызвано последствиями пищевого отравления.

В эфире радио Sputnik журналист-международник Аббас Джума высказал мнение, что с его уходом в стране образовался политический вакуум.

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в четверг в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы президент Туниса неоднократно госпитализировался в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.

Как сообщает местная радиостанция Mosaique со ссылкой на депутата Валида Джалада и главу МИД Хамиса аль-Джухейнави, похороны ас-Себси пройдут в субботу. В стране объявлен семидневный траур.



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