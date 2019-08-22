Девятилетний житель китайского города Хэфэй (провинция Аньхой) заработал косоглазие из-за зависимости от смартфона. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Asia One.

Во время летних каникул мальчик не выпускал телефон из рук, проводя за играми по десять часов в сутки. По словам родителей, сын хватал гаджет и убегал с ним, как только они отворачивались. В результате за короткое время у мальчика развилось сильное косоглазие.

Окулист подтвердил, что проблемы со зрением могли быть вызваны излишним увлечением телефоном и посоветовал ограничить время перед экраном на несколько месяцев. Если улучшение не наступит, придется делать операцию.

Тем не менее, сам пострадавший не намерен отказываться от смартфона. "Я не могу", - заявил он врачу.

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