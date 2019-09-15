Первый тур голосования на досрочных выборах президента начался в воскресенье в Тунисе. В общей сложности правом отдать голос за кандидата на пост главы государства смогут воспользоваться более 7 млн граждан республики, население которой составляет около 11 млн человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На высший государственный пост претендуют 24 кандидата, в том числе бывший президент Туниса Монсеф Марзуки (возглавлял страну в 2011-2014 годы), экс-премьеры Хамади Джебали (2011-2013 годы) и Мехди Джомаа (2014-2015 годы); покинувшие свои посты для участия в выборах глава правительства Юсеф Шахед и министр национальной обороны Абдель Карим аз-Збиди; временно исполняющий обязанности спикера парламента Абдельфаттах Муру (кандидат от исламистской партии "Ан-Нахда"); экс-министр туризма Сельма Эллуми Рекик (2015-2018 годы), а также находящийся под следствием и помещенный в тюрьму тунисский медиамагнат Набиль Каруи, которого обвиняют в отмывании денег, коррупции и уклонении от уплаты налогов.

В большинстве регионов страны избирательные участки открыли свои двери в 08:00 по местному времени и завершат работу в 18:00. В отдельных районах республики время работы участков по соображениям безопасности было сокращено, там голосование начнется в 10:00 и закончится в 16:00. Выборы пройдут в 33 округах, из которых 27 расположены на территории страны.

Согласно тунисскому закону о выборах и референдуме, результаты голосования должны быть объявлены Центризбиркомом не позднее трех дней с момента закрытия последнего избирательного участка. В том случае, если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур, дату которого объявят позднее. В соответствии с конституцией Туниса, глава государства избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

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