Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал понять, что Европа может больше не питать надежды спасти ядерное соглашение 2015 года.



Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, президент Ирана Хасан Рухани находится в Нью-Йорке, где встречается с европейскими лидерами и пытается спасти ядерную сделку 2015 г., из которой США вышли в 2018 г. Европейские лидеры призывают Рухани встретиться с Дональдом Трампом, чтобы снизить напряженность в отношениях между двумя странами. Однако верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, принимающий окончательное решение по государственным вопросам в Тегеране, заявил, что настало время идти дальше.



В своем выступлении 26 сентября перед членами Ассамблеи экспертов Хаменеи сказал, что вражда Европы с Ираном ничем не отличается от вражды Америки и Ирана.



"На первый взгляд, европейцы выступают посредниками и произносят длинные речи, но за этим ничего не стоит", - сказал Хаменеи.



Что касается соблюдения Европой санкций США после их повторного применения и последующего выхода США из ядерного соглашения, Хаменеи сказал: "Несмотря на свои собственные обязательства, европейцы должны были соблюдать санкции Америки и не предпринимали никаких действий. Вряд ли с этого момента они предпримут какие-либо действия для Исламской Республики. Поэтому разумнее всего оставить всякие надежды относительно европейцев".



Европа ввела INSTEX, чтобы обойти санкции США и облегчить торговлю между Ираном и Европой, однако пока механизм не может удовлетворить ключевое требование Ирана: защитить сделки по купле-продаже нефти.



Хаменеи сказал, что "Иран открыт для сотрудничества и переговоров" с другими странами, за исключением США и Израиля, и "нет ничего плохого в том, чтобы приходить и уходить, заключать контракты, но к Европе доверия больше нет". Он сказал, что даже те, кто вел переговоры с европейцами, члены переговорной группы в администрации Рухани, признали, что "не выполнили ни одного из своих обязательств, и это самая веская причина, почему им не следует доверять".



Комментарии Хаменеи подольют масла в огонь консервативной критики в отношении контактов Рухани и Европы. Особенно после того, как три страны, которые прилагают все усилия для спасения ядерной сделки, Германия, Франция и Великобритания, заявили, что Иран ответственен за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября.



Иранские официальные лица это отрицают, ответственность за нападения взяли на себя повстанцы из Йемена. В статье Jahan News отмечалось, что США и Европа возлагают всю вину на Иран, пытаясь заставить страну "отступиться от своей региональной политики". В статье предлагалось, что США попытаются отомстить Ирану за атаки на саудовский нефтяные объекты. Используя цитаты из предыдущих выступлений военных командиров, Jahan news отмечает, что Иран ответит на любой подобный ответный удар.



По словам Jahan news, командир Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Салами сказал: "Мы из тех, кто способен ответить. И ответим мы силой". Глава Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил: "Результатом нападения на эту страну будут разрушения".

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