Госдепартамент США активизировал расследование дела, связанного с ведением Хиллари Клинтон служебной переписки через личный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах. Об этом сообщает газета Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По ее данным, за последние недели следователи из Бюро дипломатической безопасности (подразделение госдепартамента) связались со 130 бывшими и нынешними сотрудниками госдепа, которых уведомили о том, что электронные письма, которые они отсылали несколько лет назад, задним числом получили гриф секретности и теперь представляют "потенциальные нарушения безопасности".

Следователи стали связываться с бывшими сотрудниками внешнеполитического ведомства около 18 месяцев назад, после чего "прекратили усилия", но вновь активизировали их в прошлом месяце. Как отмечает издание, подобный "шквал активности" вокруг дела представляет "новый фронт", на котором администрация Трампа может столкнуться с обвинениями в использовании власти против своих политических противников. Отмечается, тем не менее, что лицам, которые сейчас оказались в поле зрения следователей, не грозит уголовное преследование, однако многие из них опасаются, что результаты расследования могут навредить их репутации.

В госдепе заявили, что следуют стандартному протоколу в расследовании, которое началось при администрации Обамы. "Это не имеет никакого отношения к тому, кто находится в Белом доме", - сказал изданию высокопоставленный чиновник ведомства.

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