Представители коренного населения Эквадора, участвующие в антиправительственных манифестациях, удерживают восьмерых полицейских в доме культуры в столице страны Кито. Об этом сообщил в четверг местный информационный портал "Ора", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Среди заложников - семь мужчин и женщина. Протестующие вывели их на подмостки в зале дома культуры, в котором собрались сторонники манифестантов и журналисты. С сотрудников правоохранительных органов сняли каски и бронежилеты. В обмен на их освобождение митингующие требуют от властей снять оцепление и разрешить шествие к зданию парламента.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения.

В среду министр внутренних дел страны Мария Паула Ромо заявила, что во время акций более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью. В свою очередь аппарат уполномоченного по правам человека в южноамериканской республике сообщил о гибели пяти человек в ходе столкновений между полицией и манифестантами.

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