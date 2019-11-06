Нефтегазовая компания из Малайзии Petronas получила предложение участвовать в первичном публичном размещении акций (IPO) саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы подтверждаем, что к нам недавно обратились представители Saudi Aramco по вопросу участия Petronas в его IPO", - говорится в сообщении. От более подробных комментариев компания отказалась.

Выбор Petronas обусловлен тем, что ранее совместно с Saudi Aramco был построен нефтеперерабатывающий завод на юге Малайзии стоимостью $27 млрд.

Саудовские власти намерены провести IPO Saudi Aramco на местной бирже, а затем на зарубежной площадке, разместив в общей сложности 5% акций госкомпании.

IPO Saudi Aramco может стать крупнейшим IPO в истории. При размещении 2% акций компания может привлечь $40 млрд. Прибыль Saudi Aramco составила в 2018 г. $111 млрд, что делает ее самой прибыльной компанией в мире.

Сбор заявок от инвесторов могут начать 4 декабря, а торги акциями компании - 11 декабря, сообщил телеканал Al Arabiya. Управление рынков капитала (Capital Markets Authority, CMA) Саудовской Аравии может официально объявить о начале процедуры 3 ноября.

Участники рынка ждут размещения Saudi Aramco с 2016 г., когда о планах провести IPO заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

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