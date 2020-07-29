ВОЗ обвинила молодежь во вспышке коронавируса в Европе

Во вспышке коронавируса в Европе можно обвинить молодых людей: среди них особенно много случаев заражений.

Об этом рассказал региональный директор организации Ханс Клюге в интервью для ВВС News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, рост инфицирований может быть связан с тем, что молодежь не хочет соблюдать правила социального дистанцирования.

"На мой взгляд, совершенно очевидно, что мы должны еще раз подумать о том, как лучше работать с молодежью", - подчеркнул Клюге.

Представитель ВОЗ отметил, что понимает молодых людей: они стремятся жить прежней жизнью. Однако, считает Клюге, они должны нести ответственность перед собой, членами семьи и другими людьми, рядом с которыми живут.