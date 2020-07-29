ВОЗ обвинила молодежь во вспышке коронавируса в Европе
Во вспышке коронавируса в Европе можно обвинить молодых людей: среди них особенно много случаев заражений.
Об этом рассказал региональный директор организации Ханс Клюге в интервью для ВВС News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его мнению, рост инфицирований может быть связан с тем, что молодежь не хочет соблюдать правила социального дистанцирования.
"На мой взгляд, совершенно очевидно, что мы должны еще раз подумать о том, как лучше работать с молодежью", - подчеркнул Клюге.
Представитель ВОЗ отметил, что понимает молодых людей: они стремятся жить прежней жизнью. Однако, считает Клюге, они должны нести ответственность перед собой, членами семьи и другими людьми, рядом с которыми живут.
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