В Армении число умерших от коронавируса достигло 814

За последние сутки в Армении коронавирусом (COVID-19) заразились еще 276 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 41 299.

За последние сутки от коронавируса умерли 5 человек, общее число умерших от вируса достигло 814 человек.

В Армении от заболевания вылечились 34 164 человека.