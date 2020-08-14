https://news.day.az/world/1262281.html В Армении число умерших от коронавируса достигло 814
В Армении число умерших от коронавируса достигло 814
За последние сутки в Армении коронавирусом (COVID-19) заразились еще 276 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 41 299.
За последние сутки от коронавируса умерли 5 человек, общее число умерших от вируса достигло 814 человек.
В Армении от заболевания вылечились 34 164 человека.
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