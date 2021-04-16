Доберман разорвал руки собственной хозяйке

Доберман набросился на 56-летнюю хозяйку на улице в городе Гагарине Смоленской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает readovka67.ru.

Инцидент произошел 15 апреля, когда женщина прогуливалась с собакой у школы. По информации издания, животное вцепилось хозяйке в руку. На опубликованных с места произошедшего кадрах видно, как женщина лежит на земле. Причины агрессии добермана неизвестны. По данным журналистов, женщина - опытная собачница, и этот пес был для нее третьим. Хозяйка приобрела его в хорошем питомнике и выступала вместе с ним на соревнованиях. По словам местных жителей, женщина выгуливала пса в наморднике, а снимала его только во время дрессировки.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Правоохранители застрелили собаку, а пострадавшая была доставлена в реанимацию.

В пресс-службе управления МВД по региону уточнили, что инцидент произошел на улице Бахтина.

"На место происшествия выехали правоохранители и медики, которых животное не подпускало к пострадавшей. В результате было принято решение об обезвреживании пса", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшая получила открытую рану обеих кистей, открытый перелом кистей и предплечий.