ХАМАС запустило десятки ракет в направлении Тель-Авива

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске нескольких десятков ракет направлении Тель-Авива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на палестинскую радиостанцию Donia Al-Watan, передает Day.Az.

Ракеты были запущены в 13:00 по местному времени в качестве ответа на последние жертвы, а также как реакция на обстрел лагеря беженцев, где погибли 10 человек, 8 из которых - несовершеннолетние.

Ранее палестинское исламистское движение ХАМАС назвало требования для установления перемирия с Израилем. Первоочередным требованием для деэскалации является прекращения огня. Среди других требований назван вывод израильских силовиков из мечети Аль-Акса и свободный доступ молящихся в нее.