https://news.day.az/world/1354263.html В Москве фиксируются повторные заболевания COVID-19 после вакцинации - Собянин
В Москве фиксируются повторные заболевания COVID-19 после вакцинации - Собянин
Повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе после вакцинации, фиксируются в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы видим повторные заболевания [ковидом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку", - сказал он.
Мэр отметил, что 1,5 млн москвичей уже привились обоими компонентами вакцины от коронавируса.
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