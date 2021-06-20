В Москве фиксируются повторные заболевания COVID-19 после вакцинации

Повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе после вакцинации, фиксируются в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим повторные заболевания [ковидом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку", - сказал он.

Мэр отметил, что 1,5 млн москвичей уже привились обоими компонентами вакцины от коронавируса.