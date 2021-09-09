В Армении родители погибших военнослужащих провели флэшмоб против Пашиняна

Родители и родственники погибших в 44-дневной войне военнослужащих возмущены заявлением Никола Пашиняна о проведении 21 сентября на площади Республики "параллельного мероприятия".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они начали флэшмоб в социальной сети с требованием отменить это решение.

Родители погибших военнослужащих отмечают, что власти не имеют права организовывать празднества в условиях, когда многочисленные семьи все еще ищут своих сыновей, тысячи детей все еще скорбят о своих погибших отцах.