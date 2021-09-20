В Пермском крае отменили занятия в школах и колледжах

В Пермском крае в связи с вооруженным нападением на вуз в понедельник, 20 сентября, отменили занятия в школах, техникумах и колледжах. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также отмечается, что за сутки руководство всех образовательных учреждений региона должно усилить меры безопасности.

"В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты", - говорится в сообщении правительства Пермского края.

Утром 20 сентября стало известно о том, что неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. Позже сообщалось, что личность стрелка установлена. Им оказался 18-летний молодой человек. По словам учащихся в ПГНИУ, он был первокурсником юридического факультета.