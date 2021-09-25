В США выявили первый в стране случай заражения коронавирусом у домашнего хорька

В США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька - он выявлен в штате Флорида. Об этом говорится на сайте министерства сельского хозяйства США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ведомстве сообщили, что у хорька зафиксировали симптомы болезни - животное кашляло и чихало. Медики взяли у особи биологические образцы, которые подтвердили наличие COVID-19 в организме.

Там также уточнили, что, по предположительным данным, хорек заразился вирусом от человека.