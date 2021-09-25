https://news.day.az/world/1383986.html В США выявили первый в стране случай заражения коронавирусом у домашнего хорька
В США выявили первый в стране случай заражения коронавирусом у домашнего хорька
В США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька - он выявлен в штате Флорида. Об этом говорится на сайте министерства сельского хозяйства США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В ведомстве сообщили, что у хорька зафиксировали симптомы болезни - животное кашляло и чихало. Медики взяли у особи биологические образцы, которые подтвердили наличие COVID-19 в организме.
Там также уточнили, что, по предположительным данным, хорек заразился вирусом от человека.
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