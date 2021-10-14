США возобновит эвакуационные полеты в Афганистан

Государственный департамент США планирует до конца года возобновить эвакуационные полеты из Афганистана, чтобы помочь американским гражданам, резидентам и некоторым заявителям на получение американской визы покинуть страну. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Госдепартамент пока не установил дату переправок, поскольку пока проходят переговоры с соседними с Афганистаном странами. По словам источника, необходимо получить разрешения для осуществления полетов над этими государствами. Также предстоит договориться с "Талибаном", который взял в руки власть в стране, и иностранными правительствами.

Талибы в свою очередь требуют, чтобы у большинства покидающих страну были паспорта. Однако, как отмечает газета, это является серьезной проблемой для самих афганцев, они опасаются возмездия со стороны боевиков из-за сотрудничества с Соединенными Штатами. Некоторые из них из страха вовсе уничтожили свои документы.

Чиновник добавил, что Госдепартамент в конечном итоге планирует выполнять несколько рейсов в неделю. Вашингтон рассчитывает вывозить своих людей преимущественно через Катар.

Ранее сообщалось, что талибы договорились с США о поставках гуманитарной помощи.