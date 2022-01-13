Постпред США назвал главный итог встречи в ОБСЕ

Запуск диалога по европейской безопасности стал главным результатом заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, никто не ожидал достижения соглашения. Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня было первое заседание Постоянного совета в 2022 году. Обычно такие встречи посвящены тому, что председатель <...> представляет приоритеты на этот год. Это то, что сделал [министр иностранных дел Польши Збигнев] Рау. Значительным элементом его обращения было предложение о запуске или активизации диалога по европейской безопасности. <...> Мы собираемся запустить новый процесс, в рамках которого будут обсуждаться вопросы европейской безопасности. Основные опасения всех стран, находящихся за столом переговоров. <...> Это [обсуждение подобных вопросов] длительный процесс. <...> Это [обычно] комплексные, технические переговоры, которые требуют времени", - сказал он.

"Не было ожиданий, что сегодня будет достигнуто какое-то соглашение. Сегодня начало процесса или объявление о его скором начале. И, как я заявил ранее, мы надеемся на открытый и искренний диалог, но мы проверим, действительно ли РФ готова к взаимодействию", - добавил Карпентер.

Карпентер заявил, что США не намерены обсуждать с Россией предложения, в которых усматривают противоречия с Хельсинкским заключительным актом, Уставом ООН и Парижской хартией. "Мы открыты к подлинному диалогу на высоком уровне. <...> Но мы не собираемся заново вести переговоры по ключевым принципам, менять ключевые элементы Хельсинкского заключительного акта, Устава ООН или Парижской Хартии, - сказал он по итогам прошедшего в Вене заседания Постоянного совета ОБСЕ. - Это ключевые принципы международной системы, это не подлежит переговорам".

Соответствующий ответ Карпентер дал на вопрос о том, что на переговорах России с США по вопросам европейской безопасности образовался тупик. Карпентер не пояснил, какие именно из российских предложений по проблематике безопасности, на его взгляд, противоречат перечисленным международным документам.

Дальнейшие консультации

Карпентер ожидает, что по линии ОБСЕ продолжится обсуждение вопросов европейской безопасности.

"Я ожидаю, что здесь, в ОБСЕ, будут дальнейшие консультации. Как я заявил ранее, думаю, это важная площадка, где каждое государство-участник может <...> выразить обеспокоенность относительно безопасности. Мы выслушаем всех, все могут сообщить о том, что они воспринимают как угрозу", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, продолжится ли, по его мнению, обсуждение предложений России по безопасности по линии ОБСЕ. Карпентер выступил по итогам прошедшего в Вене заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Мы должны быть готовы выслушать эти обеспокоенности честно, искренне, открыто. Я думаю, все <...> готовы именно к этому. Это не означает, что все, что говорят, является обоснованным. Как я заявил ранее, мы не станем обсуждать сферы влияния. Мы не станем ограничивать суверенные права государств на выбор союзов. И мы не станем отдавать предпочтения безопасности одного государства в сравнении с другим. Но если мы сможем найти средства взаимного сдерживания, если мы найдем сферы для выстраиванию доверия, для снижения рисков, для обеспечения связи в кризисной ситуации, то мы готовы взяться за дело", - добавил Карпентер.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее в четверг заявил на брифинге в Вене, что Россия не услышала четкого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности на заседании Постоянного совета организации.

Первое в 2022 году закрытое заседание Постоянного совета ОБСЕ под польским председательством прошло в четверг в Вене. Польша с 1 января переняла председательство в ОБСЕ от Швеции.