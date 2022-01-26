Женщина 20 минут "учила" парковаться скорую помощь, ехавшую на вызов - ВИДЕО
В подмосковном городе Мытищи женщина около 20 минут спорила вместо того, чтобы пропустить машину скорой помощи.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, машина спешила на вызов, а женщина не прекращала "учить" правилам ПДД водителя скорой.
"Ничего, что у меня скорая, это вообще не принципиально?" - возмущается на видео в instagram водитель кареты скорой помощи.
"Вышел врач и постучал в окно машины, попросив автоледи отъехать назад немного. На что автоледи грубо нахамила врачу", - рассказывает очевидец.
Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи. Он ударил фельдшера ногой по голове и сломал ему зуб. Фельдшер был госпитализирован.
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