В Бразилию прибыл первый танкер с российским дизельным топливом
Первый танкер с партией российского дизельного топлива прибыл в Бразилию, сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики и горнорудной промышленности южноамериканской республики Адольфу Сашида, передает Day.Az.
По его словам, в октябре ожидается еще несколько поставок дизельного топлива из России в Бразилию. Власти страны рассчитывают, что это поможет снизить цены на дизельное топливо и повысить конкуренцию на внутреннем рынке.
"Около 35 млн литров дизеля, импортированного из России, прибыли в порт города Сантус", - сообщил Сашида.
По данным сервиса Vesselfinder, судно покинуло порт Санкт-Петербурга 2 сентября и прибыло в бразильский порт 30 сентября.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре