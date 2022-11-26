Токаев вступил в должность главы Казахстана

Победивший на внеочередных выборах Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность главы государства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он пообещал служить народу Казахстана. "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности", - произнес политик.

Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка по стране составила 69,44 процента.