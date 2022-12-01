Китай намерен ослабить ковид-ограничения

Власти Китая намерены объявить в ближайшие дни об ослаблении своих антиковидных мер. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о сокращении масштабов массового тестирования и разрешении проводить карантин дома при определенных условиях.

Высокопоставленный чиновник сообщил агентству, что случаи заражения коронавирусом по всему Китаю остаются на высоком уровне, но способность вируса вызывать заболевание ослабевает.

Ослабление мер в отношении COVID-19 происходит на фоне многодневных массовых протестов в Китае. Выступления против локдаунов в Шанхае, Нанкине, Ухане и других крупных городах КНР начались после того, как 24 ноября в Урумчи из-за пожара погибли 10 человек. Людям было запрещено покидать здание из-за карантина, а дороги в городе были заблокированы.

Китайское руководство проводит политику "нулевой терпимости" к COVID-19, в городах вводят полные локдауны и карантины из-за единичных случаев заражения.