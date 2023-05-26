https://news.day.az/world/1567392.html НАТО призывает Грузию к сотрудничеству в вопросе санкций
НАТО призывает Грузию к сотрудничеству в вопросе санкций
Североатлантический альянс ожидает от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее войны против Украины.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе дискуссии на полях ежегодного Брюссельского форума, передает Day.Az.
Генсек отметил, что альянс поддерживает Грузию уже много лет, в том числе во внедрении реформ.
"Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций против РФ", - сказал Столтенберг.
Ранее мы писали о том, что Столтенберг готовится покинуть свой пост.
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