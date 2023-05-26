НАТО призывает Грузию к сотрудничеству в вопросе санкций

Североатлантический альянс ожидает от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее войны против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе дискуссии на полях ежегодного Брюссельского форума, передает Day.Az.

Генсек отметил, что альянс поддерживает Грузию уже много лет, в том числе во внедрении реформ.

"Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций против РФ", - сказал Столтенберг.

Ранее мы писали о том, что Столтенберг готовится покинуть свой пост.