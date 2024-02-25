В Италии призвали срочно инвестировать в Европу

Европейский союз должен как можно скорее найти способы привлечь крупные инвестиции, чтобы успеть за серьезными изменениями в мировом порядке. Об этом в субботу сообщил бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние несколько лет в мировом экономическом порядке произошло множество глубоких изменений, - передает его слова агентство Bloomberg. - Эти изменения несут за собой последствия, одно из которых очевидно: за относительно короткое время нам необходимо инвестировать в Европу огромные средства".

Согласно источникам агентства, во время встречи министров финансов ЕС в Бельгии 24 февраля Драги подчеркнул необходимость смелых действий для покрытия расходов на экологический и цифровой переход, а также на развитие обороны, сохраняя при этом социальные модели Европы. Он предложил создать специальный фонд или государственно-частное партнерство для привлечения инвестиций. Драги также считает, что нужно более активно использовать частные сбережения.

По информации Bloomberg, Драги поручили подготовить доклад о том, как сделать ЕС более конкурентоспособным. Он будет представлен после выборов в Европейский парламент в июне.

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