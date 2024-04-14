Воздушная тревога объявлена на севере Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе населенного пункта Снир на севере Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Военные пока не сообщают других подробностей.

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