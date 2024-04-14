https://news.day.az/world/1651833.html Воздушная тревога объявлена на севере Израиля
Воздушная тревога объявлена на севере Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе населенного пункта Снир на севере Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Военные пока не сообщают других подробностей.
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