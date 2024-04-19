Главы МИД Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом сообщил ТАСС диписточник в Анкаре, передает Day.Az.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан 19 апреля провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Контакты состоялись по просьбе иранской стороны. Обсуждались последние события в регионе", - сообщил источник.

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