https://news.day.az/world/1653409.html Главы МИД Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионе
Главы МИД Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионе
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом сообщил ТАСС диписточник в Анкаре, передает Day.Az.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан 19 апреля провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Контакты состоялись по просьбе иранской стороны. Обсуждались последние события в регионе", - сообщил источник.
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