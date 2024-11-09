США обвиняют Иран в подготовке покушения на Трампа

Иран готовил убийство победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Занимавшемуся организацией преступления агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери заочно предъявлены обвинения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщил Минюст США.

"Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью сообщников-преступников для осуществления планов Ирана по убийству своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа", - заявил генпрокурор Меррик Гарланд.

Шакери 7 октября этого года получил задание спланировать убийство республиканца, других подробностей не приводится.

Агенту КСИР 51 год, предполагается, что он находится в Иране. Он переехал в США в детстве, позднее отбыл там 14-летний тюремный срок за ограбление и был депортирован в 2008 году. Свои криминальные связи он использовал в агентурной работе.