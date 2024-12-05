https://news.day.az/world/1712946.html Китай ввел санкции против США Китай ввел санкции против США из-за продажи оружия Тайваню. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая. Сообщается, что в ответ на продажу оружия Тайваню Китай ввел санкции против 13 американских оборонных фирм и 6 официальных лиц.
Китай ввел санкции против США
Китай ввел санкции против США из-за продажи оружия Тайваню.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.
Сообщается, что в ответ на продажу оружия Тайваню Китай ввел санкции против 13 американских оборонных фирм и 6 официальных лиц.
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