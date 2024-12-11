Лесной пожар бушует в Калифорнии

Лесной пожар "Франклин" в штате Калифорния охватил площадь более чем 1,1 тыс. га (2,8 тыс. акров).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник местное подразделение телекомпании ABC.

Стихийное бедствие наблюдается в районе Малибу. Лесной пожар привел к отмене занятий в местных учебных заведениях, десятки тысяч человек остались без электричества. Власти обязали жителей нескольких районов, охваченных пожаром, эвакуироваться.

О жертвах пока не сообщается. Урон от пожара еще предстоит оценить, отмечает ABC.