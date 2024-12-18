Аэропорт в Польше частично эвакуировали

В Варшаве аэропорт имени Шопена частично эвакуировали в связи с подозрительным предметом в багаже одного из пассажиров. Об этом сообщила радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Во время проверки ручной клади у одного из пассажиров был обнаружен подозрительный предмет", - отмечается в заявлении.

В настоящее время на месте работают службы, зоны C, D и Е эвакуированы.