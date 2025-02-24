ЦАХАЛ повысит уровень боеготовности

Израильская армия объявила о повышении уровня боеготовности войск, размещенных у границы с сектором Газа.

"После оценки ситуации было принято решение повысить оперативную готовность в районе, окружающем сектор Газа", - говорится в заявлении армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Военные добавили, что на данный момент новых указаний для гражданского населения в Израиле нет.

23 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова возобновить интенсивные боевые действия в секторе Газа в любой момент. По его словам, соответствующие оперативные планы уже утверждены.

22 февраля проходил очередной раунд освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. Радикалы из палестинского движения ХАМАС передали израильской стороне шесть человек. В обмен Израиль должен был освободить из тюрем более 600 палестинских заключенных, но в итоге не стал этого делать. В канцелярии Нетаньяху заявили, что их освобождение отложено до тех пор, пока ХАМАС не откажется от организации церемоний, сопровождающих освобождение заложников в Газе.