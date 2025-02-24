В Германии сказали, как Мерц может выполнить некоторые предвыборные обещания

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла полагает, что некоторые предвыборные обещания кандидат на пост канцлера ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц может реализовать только с АдГ.

"Г-жа [кандидат на пост канцлера ФРГ от АдГ Алис] Вайдель сказала правильно, рука протянута, если Фридрих Мерц хочет реализовать свои предвыборные обещания, то некоторые вещи он сможет реализовать только с АдГ", - сказал Хрупалла в эфире телеканала ARD, имея в виду миграционную политику, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Если Мерц, по его словам, захочет сформировать коалицию с проигравшими выборы партиями, то парламентские выборы, вероятно, пройдут не через четыре, а через два года.

В то же время сопредседатель АдГ продемонстрировал открытость к коалиционным переговорам с блоком ХДС/ХСС после выборов. "Мы всегда можем говорить о коалициях. Но в конечном итоге это должно принести пользу гражданам, а гражданам в конечном итоге все равно, кто находится у власти", - подчеркнул он. Граждане, по его словам, ожидали политических перемен. "Также нельзя исключить 10 или 12 млн избирателей АдГ", - резюмировал Хрупалла, имея в виду негативное отношение консерваторов к АдГ.

Согласно предварительным прогнозам, блок ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах в Бундестаг, набирая около 29% голосов. Второе место впервые в своей истории занимает "Альтернатива для Германии", которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила около 19,5%. Лишь на третьей позиции расположилась СДПГ канцлера Олафа Шольца. Ее поддержали около 16% избирателей - на треть меньше, чем в 2021 году. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия. За них проголосовали примерно 13,5% и 8,5% избирателей соответственно.

"Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) и Свободная демократическая партия экс-министра финансов Кристиана Линднера балансируют на грани попадания в Бундестаг, набирая примерно по 5% и еще имеют шансы пройти в парламент.

Явка составила около 84%. На парламентских выборах 2021 года она составляла 76,4%.