Песчаная буря в Египте парализовала транспорт - ВИДЕО
В Египте в результате бушующей вторые сутки песчаной бури полностью остановлено транспортное сообщение страны. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает агентство Masrawy.
Отмечено, что в стране из-за стихии закрыты аэропорты, морские порты и железные дороги.
"Закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее пострадавшими от непогоды оказались южные провинции Египта - Красное море, Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор и Сохаг. В частности, самолеты, направлявшиеся в Луксор, Каир, Асуан и Сохаг, были направлены в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
В то же время дорожная полиция перекрывает междугородные скоростные трассы, поскольку видимость на дорогах практически нулевая.
По информации метеорологов, причиной резкого ухудшения погодных условий стал теплый циклон, пришедший из Судана и столкнувшийся с холодными потоками воздуха из Южной Европы.
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