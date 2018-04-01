В России исчезла одна профессия
1 апреля 2018 10:50 335
Профессию стенографиста в России официально ликвидировали, сообщает радиостанция "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин в связи с невостребованностью этой сферы деятельности.
Согласно документу, должности "секретарь-стенографистка", "стенографистка" и "заведующая машинописным трудом" исключаются из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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