В России исчезла одна профессия

Профессию стенографиста в России официально ликвидировали, сообщает радиостанция "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин в связи с невостребованностью этой сферы деятельности.

Согласно документу, должности "секретарь-стенографистка", "стенографистка" и "заведующая машинописным трудом" исключаются из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.