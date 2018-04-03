Испытания беззвучной модели Ferrari попали на камеры - ВИДЕО
Компания Ferrari на итальянской гоночной трассе "Фиорано" испытывает автомобиль, который передвигается, не издавая звуков. Видеоролик с машиной опубликован на канале PurePerformance на YouTube.
Никаких подробностей об автомобиле не сообщается. Кузов тестового автомобиля напоминает купе Ferrari 488. Задняя и передняя части прототипа скрыты камуфляжем, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Ранее сообщалось о том, что в Ferrari хотят развивать линейку моделей с гибридными силовыми установками. Также отмечалось, что эти машины будут строиться вокруг моторов V12, как это реализовано у 963-сильного гиперкара Ferrari LaFerrari.
Ferrari 488, на который похож замеченный на трассе "Фиорано" прототип, оснащен восьмицилиндровым турбомотором, рабочий объем которого составляет 3,9 литра. Его мощнейший вариант выдает 720 лошадиных сил и 770 ньютон-метров крутящего момента.
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