Преступник спас жизнь оставленному без присмотра младенцу - ВИДЕО

Американский угонщик украл оставленный без присмотра с ключами автомобиль Kia, однако позднее заметил в салоне машины спящего пятимесячного младенца. Мужчина решил помочь ребенку и найти ему "няню" на время. Спасение младенца попало на видео, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

На кадрах видно, что темнокожий угонщик поспешно достает детское кресло из машины и бежит к местной заправке, чтобы оставить ребенка. Как рассказала PalmBeachPost работница станции по имени Мишель Эшли, преступник выглядел напуганным, когда обращался к незнакомца с просьбой забрать ребенка.

"Двери были заперты, и тогда он начал громко стучать. Продавец ночной смены вышел к нему, и мужчина начал кричать, чтобы он забрал ребенка", - поведала Эшли. Видео уже посмотрели более 2,5 тысячи раз, комментаторы оценили сознательное поведение вора, который не причинил вреда младенцу.

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