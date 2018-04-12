Британия созывает Совбез ООН по докладу ОЗХО о Солсбери

Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН по докладу ОЗХО об инциденте в Солсбери, сообщает постпредство страны при ООН, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Великобритания запросила проведение заседания СБ ООН по докладу ОЗХО об инциденте в Солсбери. Ожидаем, что оно состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении миссии в Twitter.

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