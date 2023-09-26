В Баку запущен первый электробус

В Баку на маршрутную линию запущен первый автобус с электродвигателем. Электрический автобус курсирует по маршруту №5.

Об этом во вторник сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что маршрутная линия охватывает направление "20-й участок - станция метро "Нариман Нариманов"".

"В автобусе имеется 33 сидящих пассажирских места, общая пассажировместимость составляет 82 человека. На полной зарядке автобус способен проехать расстояние в 350 км. Транспортное средство полностью отвечает современным требованиям пассажироперевозок.

Электробус будет проверен на соответствие существующему рельефу Баку. Исходя из результатов, будет дана оценка возможности использования автобусов с электродвигателями в общественном транспорте столицы", - говорится в сообщении агентства.