Уникальный Ferrari выставят на аукцион

На торги аукциона Iconic Auctioneers выставлен уникальный Ferrari F40, передает Day.Az со ссылкой на auto.ru.

Это единственный в мире экземпляр, оснащённый двигателем V12 вместо штатного V8 с двойным наддувом. Предварительно машину оценили в сумму около 700 тысяч долларов США.

Вместо родного двигателя V8 2.9 с двойным наддувом в моторный отсек установили атмосферник V12 5.5 от более современного Ferrari 550. При этом выигрыш в мощности оказался мизерным: 485 л.с. против стоковых 478. В паре с мотором работает механическая коробка передач Newland.

Кузов облегчён с оглядкой на версию F40 GTE. Установлен каркас безопасности, соответствующий требованиям FIA.

В прежние годы суперкар выступал в нескольких гонках и поднимался на финише до второго места. Последние несколько лет он стоял без движения и прошёл полное обслуживание перед продажей.

Отметим, что экземпляры в хорошем стоковом состоянии уходят за 2 миллиона долларов США и дороже.