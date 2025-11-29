Bu il qanunvericiliyin tələblərini pozan neçə reklam yayımının qarşısı alınıb? – AÇIQLAMA
Qanunvericiliyin tələbləri pozulduğuna görə, cari ilin əvvəlindən bugünədək 43527 reklam yayımının qarşısı alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilir ki, açıq məkanda reklam yayımı icazə əsasında həyata keçirilərkən, Agentlik tərəfindən icazə verilməzdən əvvəl reklamın qanunvericiliyin, o cümlədən dövlət dilinin tələblərinə uyğunluğu yoxlanılır, zəruri hallarda düzəlişlər edilir:
"Azərbaycan Respublikasının "Reklam haqqında" Qanununun 4.7-ci və "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Qanununun 7-ci maddələrinə əsasən reklamda dövlət dilinin tələblərinə riayət edilməlidir. Reklamvericinin tələbinə əsasən reklam qurğularında yerləşdirilən reklamın mətnində dövlət dili ilə yanaşı digər dillərdən də istifadə oluna bilər. Bu halda xarici dildə olan mətn dövlət dilində olan mətndən sonra yerləşdirilməli, dövlət dilində olan mətnin tutduğu sahədən böyük olmamalıdır. Mətndə digər dillərdə ifadə olunan əmtəə nişanı və coğrafi göstərici müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən qeydə alındığı formada göstərilməlidir".
Agentlikdən qeyd edilib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 31 iyul tarixli 1566 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyinin Nizamnanəsi"nin 1.1-ci bəndinə əsasən Agentlik "Reklam haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq müəyyən edilmiş açıq məkanda (Şuşa şəhərinin, "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq və "Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının, Bakı şəhərində yerləşən Dənizkənarı Milli Parkın ərazisi istisna olmaqla) reklam daşıyıcılarının yerləşdirilməsi, reklam daşıyıcılarında yerləşdirilən reklamların istehsalı (hazırlanması) və yayımlanması sahəsində vahid tənzimləməni və nəzarəti həyata keçirir.
