https://news.day.az/azerinews/1848792.html Bakıda azyaşlı bacı-qardaş itkin düşdü Bakıda azyaşlı bacı-qardaş itkin düşüb. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, Xətai rayonu, Zığ şosesi, 22 ünvanında yaşayan azyaşlılar - 2015-ci il təvəllüdlü Abbasov İbrahim Məhəmməd oğlu və 2018-ci il təvəllüdlü Abbasova Sədaqət Məhəmməd qızının həmin gün evdən çıxıb geri qayıtmayıblar. Faktla bağlı Xətai RPİ-də araşdırma aparılır.
Bakıda azyaşlı bacı-qardaş itkin düşdü
Bakıda azyaşlı bacı-qardaş itkin düşüb.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, Xətai rayonu, Zığ şosesi, 22 ünvanında yaşayan azyaşlılar - 2015-ci il təvəllüdlü Abbasov İbrahim Məhəmməd oğlu və 2018-ci il təvəllüdlü Abbasova Sədaqət Məhəmməd qızının həmin gün evdən çıxıb geri qayıtmayıblar.
Faktla bağlı Xətai RPİ-də araşdırma aparılır.
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