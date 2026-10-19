https://news.day.az/azerinews/1868185.html Leyla Əliyeva Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konsertini izləyib - FOTO Oktyabrın 19-da Aşqabadda, Mahtumquli adına Milli Musiqili-Dram Teatrında Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva konserti izləyib. Gecədə Türkmənistan və Azərbaycan musiqilərindən parçalar səsləndirilib.
Leyla Əliyeva Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konsertini izləyib - FOTO
Oktyabrın 19-da Aşqabadda, Mahtumquli adına Milli Musiqili-Dram Teatrında Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva konserti izləyib.
Gecədə Türkmənistan və Azərbaycan musiqilərindən parçalar səsləndirilib.
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