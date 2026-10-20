https://news.day.az/azerinews/1868241.html Ağır qəza - Ölən və yaralılar var Biləsuvar rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Biləsuvar-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, 1989-cu il təvəllüdlü Elvin Məhərrəmov idarə etdiyi "Mercedes" markalı maşını aşırıb.
Ağır qəza - Ölən və yaralılar var
Biləsuvar rayonunda ağır yol qəzası baş verib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Biləsuvar-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, 1989-cu il təvəllüdlü Elvin Məhərrəmov idarə etdiyi "Mercedes" markalı maşını aşırıb.
Qəzada nəticəsində avtomobildə olan 1996-ci il təvəllüdlü sərnişin Elnur Rüstəmov aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. Sürücü müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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