https://news.day.az/azerinews/1869970.html Braziliyada təyyarə uşaq bağçasına çırpılıb - FOTO Braziliyada kiçik mühərrikli təyyarə uşaq bağçasının binasına çırpılıb. Hadisə nəticəsində pilot xəsarət alıb, uşaqlar və bağçanın əməkdaşları arasında xəsarət alan olmayıb. Bu barədə "TV Real SBT" məlumat yayıb. Hadisə Mato-Qrosso ştatının Kampu-Verdi şəhərində baş verib.

Braziliyada təyyarə uşaq bağçasına çırpılıb - FOTO

Azərbaycanca, 27 октября 2026 13:50 (UTC +04:00) 150
Braziliyada təyyarə uşaq bağçasına çırpılıb

Braziliyada kiçik mühərrikli təyyarə uşaq bağçasının binasına çırpılıb. Hadisə nəticəsində pilot xəsarət alıb, uşaqlar və bağçanın əməkdaşları arasında xəsarət alan olmayıb.

Bu barədə "TV Real SBT" məlumat yayıb.

Hadisə Mato-Qrosso ştatının Kampu-Verdi şəhərində baş verib. Kənd təsərrüfatı təyinatlı təyyarə Cora Coralina uşaq bağçasının ərazisinə düşüb. Həmin vaxt təyyarənin çırpıldığı otaqda uşaqlar olmayıb.

 

28 yaşlı pilot hadisə yerindən xilas edilərək xəstəxanaya çatdırılıb. O, başından və döş qəfəsindən xəsarətlər alıb.

Təyyarənin düşməsi nəticəsində binaya ciddi maddi ziyan dəyib. Yanacaq sızması səbəbindən ərazi təhlükəsizlik məqsədilə mühasirəyə alınıb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

  • Braziliyada təyyarə uşaq bağçasına çırpılıb
  • Braziliyada təyyarə uşaq bağçasına çırpılıb
  • Braziliyada təyyarə uşaq bağçasına çırpılıb
  • Braziliyada təyyarə uşaq bağçasına çırpılıb
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#BRAZİLİYA
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 14:28 (UTC+04), Общество 143
В Международном центре мугама мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 14:22 (UTC+04), Культура 179
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 14:20 (UTC+04), Политика 150
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 14:16 (UTC+04), Общество 228
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 14:10 (UTC+04), Спорт 247
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 928
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 13:49 (UTC+04), Политика 315
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 13:43 (UTC+04), Общество 370
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 294
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 13:35 (UTC+04), Политика 772
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 13:30 (UTC+04), Экономика 370
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 13:24 (UTC+04), Общество 363
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:20 (UTC+04), Общество 364
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 366
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 367
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 13:00 (UTC+04), Автоновости 381
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 370
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 12:49 (UTC+04), Политика 387
Опасные товары будут изыматься из оборота и уничтожаться 12:44 (UTC+04), Общество 395
Банковский сектор Азербайджана нарастил активы - Цифры 12:40 (UTC+04), Экономика 398
В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО 12:34 (UTC+04), В мире 441
Бакинский процесс объединил различные заинтересованные стороны - Мигель Анхель Моратинос 12:32 (UTC+04), Политика 423
В Азербайджане изменят график работы и отдыха этих лиц 12:28 (UTC+04), Общество 506
Азербайджан и Момбаса укрепляют связи в сфере культуры и образования - ФОТО 12:24 (UTC+04), Политика 444
"Гянджу" возглавил турецкий тренер 12:15 (UTC+04), Спорт 393
Дональд Трамп о перерыве в войне с Ираном - ВИДЕО 12:09 (UTC+04), В мире 471
Азербайджан намерен ускорить развитие цифровых навыков населения 12:03 (UTC+04), Экономика 467
İRİA “Apple” şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamağa hazırlaşır 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 427
Азербайджан поддержал кандидатуру Ланы Нусейбе на пост генсека ООН 11:57 (UTC+04), Политика 490
Prezident İlham Əliyevin regional siyasəti Azərbaycan-Niderland əlaqələrinə yeni imkanlar açır - Azər Qarayev 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 471
В Баку появится новый парк - ФОТО 11:50 (UTC+04), Общество 2 263
Названы признаки поддельных приложений для Android 11:45 (UTC+04), Наука и технологии 416
Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), Официальная хроника 470
Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО 11:30 (UTC+04), Официальная хроника 406
Милли Меджлис обсуждает 12 законопроектов - СПИСОК 11:27 (UTC+04), Политика 575
Швейцарская компания нацелена на развитие продовольственного производства в Азербайджане 11:23 (UTC+04), Экономика 465
Pilotların iş və istirahət rejimi dəyişir 11:19 (UTC+04), Azərbaycanca 476
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ВИДЕО 11:18 (UTC+04), Официальная хроника 3 305
Президент Ильхам Алиев: Достижения нашей страны за 35 лет завоеваны азербайджанским народом - ВИДЕО 11:16 (UTC+04), Официальная хроника 398
Азербайджан и Германия изучают перспективы сотрудничества и в этой сфере 11:12 (UTC+04), Экономика 465
Президент Ильхам Алиев: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать - ВИДЕО 11:08 (UTC+04), Официальная хроника 3 365
Президент Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики - ВИДЕО 11:03 (UTC+04), Официальная хроника 2 475
Президент Ильхам Алиев: Опыт Азербайджана может способствовать урегулированию некоторых конфликтов - ВИДЕО 10:53 (UTC+04), Официальная хроника 398
На Форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий - ВИДЕО 10:52 (UTC+04), Официальная хроника 465
Газ c месторождения "Абшерон" может поставляться на 16 экспортных рынков - ИНТЕРВЬЮ 10:50 (UTC+04), Экономика 481
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам - ВИДЕО 10:48 (UTC+04), Официальная хроника 406
В Баку автомобиль насмерть сбил 23-летнего мужчину на скутере - ВИДЕО 10:44 (UTC+04), Общество 563
Назван объем активов Фонда развития бизнеса Азербайджана 10:40 (UTC+04), Экономика 457
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак - ВИДЕО 10:36 (UTC+04), Официальная хроника 457
В Баку обсудили развитие цифровых навыков в журналистике - ФОТО 10:35 (UTC+04), Общество 417
В Баку стартовала германо-азербайджанская бизнес-конференция - ФОТО 10:33 (UTC+04), Экономика 541
Баку и Берлин готовятся к запуску нового формата делового диалога 10:31 (UTC+04), Экономика 481
Bakıda yeni park salınır - FOTO 10:25 (UTC+04), Azərbaycanca 530
Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе - ВИДЕО 10:24 (UTC+04), Официальная хроника 4 216
Азербайджан и Китай расширяют диалог в сфере хранения энергии - ФОТО 10:22 (UTC+04), Экономика 481
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной - ВИДЕО 10:17 (UTC+04), Официальная хроника 392
Volkswagen объявил об ужесточении мер по реструктуризации 10:15 (UTC+04), Автоновости 420
Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу вносит вклад в развитие межкультурных отношений - ВИДЕО 10:13 (UTC+04), Официальная хроника 3 536
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО - ВИДЕО 10:04 (UTC+04), Официальная хроника 9 117
Азербайджанская нефть выросла в цене 09:56 (UTC+04), Экономика 493
Шторм, смерч и проливные дожди обрушились на Анталью - ВИДЕО 09:51 (UTC+04), В мире 548
Türkiyənin 30 vilayətində əməliyyat - 85 nəfər tutuldu 09:48 (UTC+04), Azərbaycanca 483
Женская сборная Азербайджана стартует на ЧМ по борьбе в Астане 09:45 (UTC+04), Спорт 431
Баку и Тегеран обсудили расширение энергетического партнерства - ФОТО 09:38 (UTC+04), Экономика 474
Владельцам старых смартфонов дали простой совет 09:27 (UTC+04), Наука и технологии 495
Генпрокуратура раскрыла подробности громкого убийства в Баку 09:14 (UTC+04), Общество 5 629
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 октября 09:09 (UTC+04), Экономика
В Израиле проходят парламентские выборы 09:00 (UTC+04), В мире 538
Рыба есть, покупателей нет: что происходит на рынках Баку? - ВИДЕО 08:55 (UTC+04), Общество 647
В одном из районов Баку не будет света 08:50 (UTC+04), Общество 591
Хорошая новость для пользователей метро 08:40 (UTC+04), Общество 7 345
В этом районе Баку не будет газа 08:35 (UTC+04), Общество 576
Кибератака парализовала работу больниц в американском штате 08:21 (UTC+04), В мире 549
ПСЖ признан лучшим клубом мира 08:15 (UTC+04), Спорт 478
Крупнейшее в мире электрическое судно вышло на маршрут - ВИДЕО 08:10 (UTC+04), В мире 595
Назван лучший тренер года 08:10 (UTC+04), Спорт 504
Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом мира 08:03 (UTC+04), Спорт 494
COP17 под золотой маской: что Ереван не рассказывает миру об Амулсаре? 08:00 (UTC+04), Политика 5 291
Названа лучшая футболистка сезона-2025/2026 07:45 (UTC+04), Спорт 576
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Унаи Симон признан лучшим голкипером мира 07:30 (UTC+04), Спорт 766
В Японии поезд мог менять салон в часы пик - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 597
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
iPhone Duo не прошел тест на прочность - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Наука и технологии 599
Не спешите менять старый смартфон 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 656
Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года 03:15 (UTC+04), Спорт 870
Точилки для карандашей, которым больше 100 лет - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), Общество 660
В Турции задержан журналист, объявленный нежелательным лицом в Азербайджане 02:01 (UTC+04), Общество 5 894
Гороскоп на 27 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 906
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби - ВИДЕО 00:55 (UTC+04), Спорт 687
Damoda представила световое шоу с использованием 70 тысяч дронов - ВИДЕО 00:42 (UTC+04), Наука и технологии 657
Роналду включили в состав сборной Португалии 00:29 (UTC+04), Спорт 662
Названы районы Баку, где квартиры стоят дешевле всего - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 813
Хроника Победы (27.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с ракетным обстрелом города Барда ВС Армении - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 887
Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 893
Прошло 6 лет с ракетного обстрела армянскими ВС села Гараюсифли в Барде 00:01 (UTC+04), Политика 845
Таир Салахов - искусство увидеть человека - ФОТО 26 октября 23:54 (UTC+04), Культура 652
Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться 26 октября 23:45 (UTC+04), В мире 811
В Дубае построят первую в мире дорожку из чистого золота 26 октября 23:32 (UTC+04), В мире 922
МЕМİМ организованы тренинги в Шабране и Сиязане – для учителей и сотрудников библиотек - ФОТО 26 октября 23:23 (UTC+04), Культура 657
Южная Корея и США начали военно-воздушные учения 26 октября 23:15 (UTC+04), В мире 826
Парковка в этом месте обойдется водителям в 40 манатов - ВИДЕО 26 октября 23:04 (UTC+04), Общество 806
Еще одна массовая драка в Баку - ВИДЕО 26 октября 22:55 (UTC+04), Общество 1 022
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:46 (UTC+04), Официальная хроника 5 898
Джеффри Вербок — американец с азербайджанской душой - ФОТО 26 октября 22:31 (UTC+04), Культура 753
"Реал" и "Челси" заинтересовались полузащитником "Арсенала" 26 октября 22:25 (UTC+04), Спорт 693
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:17 (UTC+04), Официальная хроника 4 702
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 802
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия новых яслей-детского сада в селе Гёйляр Шамахинского района - ФОТО 26 октября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 063
Азербайджанские НПО направили открытое письмо Масуду Пезешкиану 26 октября 22:02 (UTC+04), Политика 1 012
Азербайджан и исламский мир: визит, проясняющий политические ориентиры - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 26 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 288
В Баку ограничат движение на нескольких улицах 26 октября 21:51 (UTC+04), Общество 802
Bakı Kitab Sərgisində Səudiyyə Ərəbistanının mədəniyyəti və ədəbiyyatı təqdim olunub - FOTO 26 октября 21:42 (UTC+04), Azərbaycanca 874
Пьерлуиджи Коллина в Баку - ВИДЕО 26 октября 21:40 (UTC+04), Спорт 778
Польского депутата заподозрили в работе на китайские спецслужбы 26 октября 21:38 (UTC+04), В мире 904
“PAŞA Kapital” III İslam Maliyyə Forumunda iştirak edib - FOTO 26 октября 21:34 (UTC+04), Azərbaycanca 903
Макрон обвинил соцсети в разжигании беспорядков 26 октября 21:31 (UTC+04), В мире 894
В Доме-музее Самеда Вургуна обсудили современные тенденции - ФОТО 26 октября 21:25 (UTC+04), Культура 708
Саудовская Аравия будет хранить нефть в этой стране 26 октября 21:16 (UTC+04), В мире 943
Sabah Şəkidə qaz olmayacaq 26 октября 21:10 (UTC+04), Azərbaycanca 863
В Азербайджане предупредили о попытках кражи аккаунтов WhatsApp 26 октября 21:03 (UTC+04), Общество 824
Вратарь "Карабаха" вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи Лиги наций 26 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 688
Наводнения обрушились на Пхукет - ВИДЕО 26 октября 20:44 (UTC+04), В мире 920
Cadillac представил юбилейную версию Escalade-V 26 октября 20:32 (UTC+04), Автоновости 674
Австрийский бизнес нацелен на рынок Азербайджана 26 октября 20:19 (UTC+04), Экономика 889
Пентагон начал подготовку военных баз к автономной работе 26 октября 20:12 (UTC+04), В мире 853
Что осталось за кадром фильма "44"? Семеро сыновей моих - откровения актеров, сыгравших бойцов азербайджанского спецназа - ФОТО 26 октября 20:03 (UTC+04), Культура 6 616
Баку и Вена готовятся к политконсультациям 26 октября 20:00 (UTC+04), Политика 837
11 дзюдоистов представят Азербайджан на турнире Большого шлема в Абу-Даби 26 октября 19:53 (UTC+04), Спорт 622
"Забота" с двойными стандартами - иранский министр полез не в свое дело 26 октября 19:45 (UTC+04), Политика 3 851
Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году - ФОТО 26 октября 19:41 (UTC+04), Политика 847
Azərbaycanda mərkəzi isitmə sistemi olan neçə bina var? - AÇIQLANDI 26 октября 19:32 (UTC+04), Azərbaycanca 852
Baku International Arts Festival раскрыл детали параллельной программы - ФОТО 26 октября 19:29 (UTC+04), Культура 683
Ученые предупредили о грядущей волне геомагнитных возмущений 26 октября 19:14 (UTC+04), Это интересно 640
Британия не присоединится к структуре оборонного банка при НАТО 26 октября 19:01 (UTC+04), В мире 844
Иран продолжит развитие ядерной программы - Пезешкиан 26 октября 18:53 (UTC+04), В мире 909
Музыкальное путешествие в мир Фрэнка Синатры в Баку - ФОТО 26 октября 18:50 (UTC+04), Культура 650
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 18:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 865
Азербайджан увеличивает расходы на оборону и пограничную службу 26 октября 18:39 (UTC+04), Политика 924
Экс-футболист «Барселоны» Самюэль Это’О в Баку 26 октября 18:30 (UTC+04), Спорт 709
Şagirdlərin illik təhsil xərcləri müəyyənləşdi - Əli Əsədovdan QƏRAR 26 октября 18:20 (UTC+04), Azərbaycanca 876
Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество на основе общего исторического наследия 26 октября 18:17 (UTC+04), Политика 889
Кому в Азербайджане положен бесплатный бензин? 26 октября 18:10 (UTC+04), Общество 1 382
İkinci əl geyim almaq nə üçün təhlükəlidir? - Səbəb açıqlandı - VİDEO 26 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 881
Финансовый скандал в Турции: последствия могут быть серьезнее, чем кажется - ОБЗОР 26 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 718
Ереван должен предпринять конкретные шаги вместо затягивания мирного процесса - Азер Гараев 26 октября 17:47 (UTC+04), Политика 931
К проектам в Карабахе могут подключиться инвесторы и из этой страны 26 октября 17:42 (UTC+04), Экономика 941
Двое обвиняемых в убийстве в ресторане в Баку арестованы - ОБНОВЛЕНО 26 октября 17:38 (UTC+04), Общество 773
Müdafiə xərclərimiz ötən illə müqayisədə necə dəyişir? 26 октября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 878
Эльвин Набизаде рассказал о проекте "Радиус ответственности" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 26 октября 17:32 (UTC+04), Культура 769
Bu divarlara reklam yerləşdirənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 26 октября 17:29 (UTC+04), Azərbaycanca 905
Азербайджан и Нидерланды рассмотрели новые направления партнерства - ФОТО 26 октября 17:25 (UTC+04), Политика 935
В Германии лайнер размером с «Титаник» столкнулся с контейнеровозом - ВИДЕО 26 октября 17:16 (UTC+04), В мире 995
Audi построит свой первый завод в США 26 октября 17:08 (UTC+04), Автоновости 708
Посол рассказал о роли Центра исламской цивилизации в сохранении наследия Узбекистана 26 октября 17:06 (UTC+04), Политика 893
В Баку изменилась схема движения 5 автобусов 26 октября 16:55 (UTC+04), Общество 6 715
На AIREX 2026 обсудят перспективы привлечения инвестиций в Карабах 26 октября 16:49 (UTC+04), Политика 918
Масштабные учения НАТО в Латвии 26 октября 16:40 (UTC+04), В мире 923
Азербайджанский борец получил травму на чемпионате мира 26 октября 16:31 (UTC+04), Спорт 690
Азербайджан создает национальную инфраструктуру ИИ - Хикмет Гаджиев 26 октября 16:24 (UTC+04), Политика 922
Граждане Азербайджана могут получить право на безвизовый въезд в эту страну 26 октября 16:20 (UTC+04), Политика 1 167
Концерт в честь маэстро Рауфа Абдуллаева - ФОТО 26 октября 16:17 (UTC+04), Культура 655
В Баку изменили схему движения двух автобусов 26 октября 16:09 (UTC+04), Общество 860
Азербайджан намерен упростить визовые процедуры со странами Африки 26 октября 16:05 (UTC+04), Политика 945
Bakıda ev almaq istəyənlər üçün yeni imkan 26 октября 16:01 (UTC+04), Azərbaycanca 879
В Азербайджане уволили учительницу, проводившую прямой эфир в TikTok из школы 26 октября 15:59 (UTC+04), Общество 1 083
ИИ и соцсети затрудняют установление истины - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:55 (UTC+04), Экономика 946
SOCAR и Sonatrach обсудили поставки нефти и нефтехимической продукции 26 октября 15:51 (UTC+04), Экономика 941
Восстановление доверия и примирение - ключевые этапы постконфликтного периода - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:48 (UTC+04), Политика 901
В Азербайджане разработаны 20-летние планы развития 68 городов 26 октября 15:45 (UTC+04), Общество 682
Мирный договор должен принести реальную пользу странам — Хикмет Гаджиев 26 октября 15:41 (UTC+04), Политика 891
Названы обязательные настройки для старого iPhone 26 октября 15:37 (UTC+04), Наука и технологии 677
В Баку закрыли известный ресторан 26 октября 15:33 (UTC+04), Общество 8 149
Старейшие галактики Вселенной поставили ученых в тупик 26 октября 15:24 (UTC+04), Это интересно 700
Уволенный главный советник Эрдогана выступил с заявлением 26 октября 15:15 (UTC+04), В мире 1 283
В Баку проходит конференция об общем историческом наследии Азербайджана и Узбекистана - ФОТО 26 октября 15:03 (UTC+04), Политика 946
В Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" 26 октября 15:00 (UTC+04), Культура 715
Фиаско армянских реваншистов в Вене: на оргкомитет фестиваля оказывается давление 26 октября 14:58 (UTC+04), Политика 6 347
Кадры ДТП с участием пешеходов в Азербайджане - ВИДЕО 26 октября 14:55 (UTC+04), Общество 799
Покажут ли церемонию вручения “Золотого мяча” в Азербайджане? 26 октября 14:52 (UTC+04), Спорт 966
В Азербайджанском национальном музее ковра состоится II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения» 26 октября 14:39 (UTC+04), Культура 733
Глава МИД Нидерландов назвал Азербайджан важным партнером в регионе 26 октября 14:34 (UTC+04), Политика 937
Xaricdən gətirilən dərmanlar bu hallarda təhlükəli olur 26 октября 14:33 (UTC+04), Azərbaycanca 930
Два борца Азербайджана вышли в полуфинал ЧМ в Астане 26 октября 14:24 (UTC+04), Спорт 716
Участники Форума межкультурного диалога посетят Шушу и Физули 26 октября 14:16 (UTC+04), Политика 920
Нидерланды высоко оценили лидерство Азербайджана в мирном процессе с Арменией 26 октября 14:11 (UTC+04), Политика 920
Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу 26 октября 14:07 (UTC+04), Политика 929
В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией 26 октября 14:02 (UTC+04), Политика 1 029
Стало известно, сколько Нидерланды инвестировали в Азербайджан 26 октября 13:58 (UTC+04), Экономика 977
В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам 26 октября 13:59 (UTC+04), Официальная хроника 618
Президент Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александра Зуева - ВИДЕО 26 октября 13:54 (UTC+04), Официальная хроника 6 493
Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге 26 октября 13:51 (UTC+04), Наука и технологии 703
Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями 26 октября 13:43 (UTC+04), Политика 5 524
Президент Ильхам Алиев принял высокого представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:38 (UTC+04), Официальная хроника 7 831
Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb 26 октября 13:32 (UTC+04), Azərbaycanca 969
Уйдет ли депутат Арзухан Ализаде в отставку после ареста сына? 26 октября 13:31 (UTC+04), Политика 1 157
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:24 (UTC+04), Официальная хроника 7 317
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном 26 октября 13:20 (UTC+04), Официальная хроника 7 416
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 26 октября 13:11 (UTC+04), Общество 1 983
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам 26 октября 13:03 (UTC+04), Официальная хроника 657
Еще новости